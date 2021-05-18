Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Milli Gurur - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, Manisalı gençlere her branşta spor imkanı sunan Manisa Büyükşehir Belediyespor, milli takıma gönderdiği sporcularla da göz dolduruyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un atıcılık branşında milli sporcusu olan Gülşen Delen de, 20 Mayıs – 6 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'da yapılacak olan Bütün Dallar Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda Atıcılık Milli Takımımızı 3 dalda temsil edecek. Konuyla ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, yaptığı açıklamada, "20 Mayıs-6 Haziran 2021 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Osijek kentinde yapılacak olan Bütün Dallar Atıcılık Avrupa Şampiyonası'na kulübümüz milli sporcusu Gülşen Delen, ülkemizi Milli Takım'da Havalı Tüfek Bayan, Havalı Tüfek Takım ve Havalı Tüfek Mix müsabakası olmak üzere toplam 3 dalda temsil edecektir. Sporcumuza başarılar dileriz" dedi.