Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Salih Geldi Kürşat Gitti
1 saat önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, 1'inci Lig takımı Osmanlıspor'dan stoper Salih Zafer Kurşunlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor
, 1'inci Lig takımı Osmanlıspor'dan stoper Salih Zafer Kurşunlu
ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Antalyaspor
'da profesyonel olup Tavşanlı Linyitspor
, İnegölspor
, Batman
Petrol, Manavgatspor, Gümüşhanespor
gibi kulüplerde görev alan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, "Hedefleri olan bir takıma geldim. En kısa sürede uyum sağlayıp zirve yarışında takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.
Öte yandan Manisa temsilcisi orta saha oyuncusu Kürşat Aydın
'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Manisa BŞB'de daha önce Ömer Alp
gitmiş, Tayyib Kanarya da gözden çıkarılmıştı. - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:07 Kaynak: DHA
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