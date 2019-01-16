Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Sami Can İmzaladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Sami Can İmzaladı

52 dakika önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Sami Can İmzaladı, System.String[]


TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi. 

İlk olarak Zonguldak Kömürspor'dan stoper Salih Zafer Kurşunlu'yu renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar, Gazişehir Gaziantepli orta saha Sami Can'la da sözleşme imzaladı. Orta sahada görev yapan 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, "Kaliteli bir oyuncuyu aldık, camiamıza hayırlı olsun" dedi. Sami ise Manisa ekibine şampiyonluk yaşamak için geldiğini belirtti. 

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:05 Kaynak: DHA

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