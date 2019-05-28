Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Taşkın gitti
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TFF 2'nci Lig Play-Off yarı finalinde Fatih Karagümrük'e elenen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da 33'üncü haftada Mustafa Çapanroğlu'nun yerine göreve gelen teknik direktör Taner Taşkın'la yollar ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:46 Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig Play-Off yarı finalinde Fatih Karagümrük'e elenen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da 33'üncü haftada Mustafa Çapanroğlu'nun yerine göreve gelen teknik direktör Taner Taşkın'la yollar ayrıldı. Lig sonuna kadar yeşil-beyazlılarda dümene geçen Taşkın'la yeni bir sözleşme yapılmayacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Taner Taşkın'a ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında kendilerine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Tecrübeli teknik adamın adı tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Menemenspor'la anılıyor.
- Manisa
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