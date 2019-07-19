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Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yoğun tempo sürüyor

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Afyonkarahisar'da bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yoğun tempo sürüyor, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2019-2020 futbol sezonu hazırlıklarına hafta başında Afyonkarahisar'da başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hazırlıklar bugün teknik direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen çift antrenmanla devam etti.

Güne fitness salonunda kuvvet çalışmasıyla başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hazırlıklar akşam yapılan antrenmanla devam etti. Isınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman taktiksel oyunla devam etti. Serbest oyunun ardından antrenman stretching ile sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:47 Kaynak: Bültenler
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