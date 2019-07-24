Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yüksek tempo devam ediyor
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Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yüksek tempo devam ediyor

42 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyepor, Afyonkarahisar'da bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yüksek tempo devam ediyor, System.String[]

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını teknik direktörü İlker Püren yönetiminde Afyonkarahisar'da yoğun tempoda sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor bugünü de çift antrenmanla geçirdi.

Sabah yapılan çalışmada kuvvet ve dayanıklılık çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesporun akşam gerçekleştirilen antrenmanı ise düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Baskı ve pres çalışqmasıyla devam eden antrenman serbest oyun ve stretching ile sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:12 Kaynak: Bültenler
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