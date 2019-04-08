Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Yüzler Gülüyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki zirve mücadelesinde evinde konuk ettiği lider Menemen Belediyespor'u 5-1 gibi farklı bir skorla geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yüzler gülüyor.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki zirve mücadelesinde evinde konuk ettiği lider Menemen Belediyespor'u 5-1 gibi farklı bir skorla geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yüzler gülüyor.



Son 4 hafta öncesi 55 puana ulaşan Manisa BŞB, zirve yarışını sürdürürken, Play-Off'u garantilemeye de çok yaklaştı. Devre arasında geldiği Manisa ekibinde başarılı bir performans sergileyip 5 gol kaydeden Sinan Kurumuş, Menemen Belediyespor maçını da boş geçmedi. Takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Sinan, liderin ağlarına 2 gol birden bırakırken, Manisa BŞB formasıyla 7 gole ulaştı.



- Manisa

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Comolli Temaslara Başladı! Fenerbahçe'de Bruma Sürprizi

Göztepeli Futbolcular ve Taraftarlar Birbirine Girdi

Mesut Özil Çılgına Döndü, Montunu Fırlattı

Russell Crowe'dan İstanbul ve Fenerbahçe Paylaşımı