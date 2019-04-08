Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Yüzler Gülüyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Yüzler Gülüyor

17 dakika önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki zirve mücadelesinde evinde konuk ettiği lider Menemen Belediyespor'u 5-1 gibi farklı bir skorla geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yüzler gülüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Yüzler Gülüyor, System.String[]
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki zirve mücadelesinde evinde konuk ettiği lider Menemen Belediyespor'u 5-1 gibi farklı bir skorla geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yüzler gülüyor.

Son 4 hafta öncesi 55 puana ulaşan Manisa BŞB, zirve yarışını sürdürürken, Play-Off'u garantilemeye de çok yaklaştı. Devre arasında geldiği Manisa ekibinde başarılı bir performans sergileyip 5 gol kaydeden Sinan Kurumuş, Menemen Belediyespor maçını da boş geçmedi. Takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Sinan, liderin ağlarına 2 gol birden bırakırken, Manisa BŞB formasıyla 7 gole ulaştı. 

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:00 Kaynak: DHA

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