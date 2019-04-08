Maçtan sonra galibiyet coşkusunu sahada ve soyunma odasında doyasıya yaşayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, " Kalan son dört maçımızı kazanacağımıza inanıyoruz. Bu işin peşini son düdüğe kadar bırakmayacağız" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 30'uncu hafta mücadelesinde Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaştığı Menemen Belediyespor'u 5-1 farklı mağlup ederek rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya indiren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yüzler gülüyor. Kritik maçta aldığı galibiyetle 55 puana yükselen ve 61 puanda kalan Menemen Belediyespor'a zirve yarışında bir adım daha yaklaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da maçın ardından sahada ve soyunma odasında büyük bir sevinç yaşandı. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan Menemen Belediyespor maçında üst üste gelen goller ve alınan farklı galibiyetten sonra teknik heyet ve futbolcular sahada sevinirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve taraftarlarında coşkusu görülmeye değerdi. Kritik Menemen Belediyespor maçında şeref tribününde yerlerini alan Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yuunus Öztürk'te Menemen Belediyespor maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sevincine ortak oldular.

Başkan Aktan, " Bu İşin Peşini Son Düdüğe Kadar Bırakmayacağız"

Bu işin peşini sonuna kadar bırakmayacaklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, " Menemen Belediyespor maçında ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Teknik heyet ve futbolcularımıza inancımız, güvenimiz sonuna kadar tam. Şimdi hedefimiz ligde kalan son dört maçımızı kazanmak. Cumartesi günü deplasmanda oldukça kritik olan Tuzlaspor maçına çıkacağız. Tuzlaspor deplasmanından alacağımız galibiyet diğer maçların sonuçlarına göre ligde çok şeyi değiştirecektir. Biz buna inanıyoruz. Şu anda tamamen dört maçta 12 puana odaklandık." diye konuştu.