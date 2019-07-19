Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan ASKF'ye ziyaret
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Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan ASKF'ye ziyaret

1 saat önce

Altyapı teknik sorumlusu Levent Bayraktar, atletik performans sorumlusu Raif Albay ve altyapı idari işler sorumlusu Mehmet Haktan Tunç, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan ASKF'ye ziyaret, System.String[]

Altyapıda ciddi yatırımlar yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, altyapı teknik sorumlusu Levent Bayraktar, atletik performans sorumlusu Raif Albay ve altyapı idari işler sorumlusu Mehmet Haktan Tunç, Manisa Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur ve yönetim kurulunu ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundular.

Nalbantlar, " Manisa Amatörünü Kendi Altyapımız Olarak Görüyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur ve yönetim kuruluna gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, " Manisa Amatörünü kendi altyapımız olarak görüyoruz. Bu noktada Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda önerilerine büyük önem veriyoruz. Manisa'nın alt yapılarda lokomotif bir il olması yönünde kulübümüz Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ciddi çalışmaları var. Bu noktada merkez ve ilçelerde belirleyeceğimiz pilot takımlar ile bilgi havuzunu genişletmek istiyoruz. Kaliteyi üst düzeye çıkarmak, Manisa'nın evlatlarına en iyi imkanları sağlamak için bu ziyareti gerçekleştirdik. Belirleyeceğimiz pilot takımlar ile ilişkilerimizi sürekli hale getirmek istiyoruz. Spor okullarını tüm bölgeye yayarak bu anlamda önemli hizmetler vermeyi düşünüyoruz. Merkez ve ilçelerde belirleyeceğimiz genç oyuncular için önemli organizasyonlar düzenleyeceğiz. Ülke futboluna önce saygılı sporcular yetiştirmek ve milli takım düzeyinde elit oyuncular çıkarmak öncülüğümüz olacaktır.En yakın zamanda iletişime geçeceğimiz takım yöneticileri ile önümüzdeki günlerde bir araya gelerek ilk adımı atacağız" diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:44 Kaynak: Bültenler
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