Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Okan atağı
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Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Okan atağı

1 saat önce

Dış transferde Şanlıurfaspor'dan kaleci Ömer Kahveci ve Kastamonuspor'dan stoper Mustafa Çakır'la anlaşma sağlayan TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Menemenspor'la yollarını ayıran Okan Baydemir'i gündemine aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Okan atağı, System.String[]
Dış transferde Şanlıurfaspor'dan kaleci Ömer Kahveci ve Kastamonuspor'dan stoper Mustafa Çakır'la anlaşma sağlayan TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Menemenspor'la yollarını ayıran Okan Baydemir'i gündemine aldı.
Henüz bir teknik direktörle anlaşmayan yeşil-beyazlılarda yönetimin tecrübeli orta saha ile el sıkıştığı bildirildi. Transfer görüşmelerini bizza CEO Levent Devrim'in gerçekleştirdiği ve resmi sözleşmenin bu hafta atılacağı kaydedildi. Kariyerinde Tuzlaspor, Bakspor ve Keçiörengücü'nde de forma giyen Okan geçen sene Menemenspor'da 35 resmi maça çıkıp 9 gol kaydetti.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:19 Kaynak: DHA
Kastamonuspor, Mustafa Çakır, Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor
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