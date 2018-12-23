Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Yeni Başlangıç

Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Yeni Başlangıç

4 saat önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını Sivas Belediyespor yenilgisiyle 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Yeni Başlangıç, System.String[]
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını Sivas Belediyespor yenilgisiyle 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Levent Devrim yönetiminde 30 Aralık'a kadar Halil Onultmak Tesisleri'nde çalışacak Manisa temsilcisi, ardından 2 gün izin yapıp 2-12 Ocak tarihleri arasında Antalya'da kampa girecek.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:31 Kaynak: DHA

Spor
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