Manisa Büyükşehir Belediyespor Evinde Kral
1 saat önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Konya Anadolu Selçukspor'u 3-2 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor iç sahada en iyi performans sergileyen takım konumuna yükseldi.
TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Konya
Anadolu Selçukspor'u 3-2 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor
iç sahada en iyi performans sergileyen takım konumuna yükseldi.
Seyircisi önünde çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 32 puan toplayan Manisa ekibi, kendisi gibi aynı performansı sergileyen Fatih Karagümrük
'ü averajla geçerek iç saha sıralamasında zirveyi ele geçirdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde 33 gol atıp, kalesinde 10 gol gördü. Manisa BŞB deplasmanda ise 13 maçta 2 galibiyet, 8 beraberlik, 3 yenilgi ile 14 puan toplayabildi, 9'uncu basamakta yer buldu. - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:10 Kaynak: DHA
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