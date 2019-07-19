Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor günü tek antrenmanla geçirdi
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Manisa Büyükşehir Belediyespor günü tek antrenmanla geçirdi

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor günü tek antrenmanla geçirdi, System.String[]

Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını teknik direktörü İlker Püren yönetiminde yoğun bir tempoda sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor bugünü tek antrenmanla geçirdi.

Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde bugün gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve kondisyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından taktiksel oyun çalışması yapılırken, antrenman stretching ile sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:46 Kaynak: Bültenler
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