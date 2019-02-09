Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor Hazırlıklarını Tamamlayarak Kampa Girdi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Hazırlıklarını Tamamlayarak Kampa Girdi

48 dakika önce

Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarını Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün teknik direktörü Levent Devrim yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Hazırlıklarını Tamamlayarak Kampa Girdi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bugün Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından duran top çalışması yapan temsilcimiz, Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarını streetching ile tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Eksik Bulunmuyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yarın saat 13.30'da Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçı öncesinde kadrosunda eksik bulunmuyor. Kart cezalısı olduğu için 3 haftadır formasından uzak kalan Ufukhan Bayraktar, teknik direktör Levent Devrim'in görev vermesi halinde yarın oynanacak olan Etimesgut Belediyespor maçında formasına kavuşacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan BAK Spor Kulübü maçında kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Erman Bulucu'da, teknik direktör Levent Devrim'in görev vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek. Bu arada ligin ilk yarısında başkentte oynanan maçı ev sahibi takım Etimesgut Belediyespor, İbrahim Alan'ın 52. dakikada attığı golle 1-0 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:53 Kaynak: Bültenler

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