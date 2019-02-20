Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor Hırs Küpü

Manisa Büyükşehir Belediyespor Hırs Küpü

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pendikspor maçının hazırlıklarını teknik direktörümüz Mustafa Çapanoğlu yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Hırs Küpü, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligin 23'üncü haftasında Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçının hazırlıklarını, bugün teknik direktörümüz Mustafa Çapanoğlu yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bugün Halli Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sınırlandırılmış alanda baskı ve pres çalışmasının ardından taktik çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un antrenmanı stretching ile sona erdi. Ufukhan Bayraktar ise bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:57 Kaynak: Bültenler

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