Manisa Büyükşehir Belediyespor Judoda Süper Lig'e Damga Vurdu

Spor Toto Süper Lig müsabakalarında erkek takım müsabakalarında16 kulüp mücadele etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Erkek Judo takımımız, Büyükler Spor Toto Süper Lig müsabakalarında yaptığı mücadele ile güçlü rakiplerini geride bıraktı ve Türkiye 3.sü olmayı başardı. Süper Lig müsabakalarında Galatasaray Spor Kulübü 1'inci, Erzurum GSK Spor Kulübü 2'inci,Manisa BBSK Spor Kulübü 3'üncü oldu.

Eleme grubunda Düzce GSK Spor Kulübü ve Konya Selçuklu Belediye Spor Kulübü, Salihli Belediyespor Kulübü ile mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo Takımımız aldığı başarılı sonuçlar ile gruptan çıkarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Spor Toto Süper ligin güçlü takımlarından İzmir Büyükşehir Belediye Spor ile karşılaşan takımımız müsabakadan galip çıkarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Erzurum GSK Spor Kulübü ile karşılaşan Manisa BBSK Judo Takımımız çekişmeli geçen müsabakayı 3-2 kaybederek Türkiye 3'üncüsü oldu. Elde ettiği büyük başarı ile Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo Takımımız, 2019 yılında yapılacak olan Kulüpler Avrupa Kupasında, kulübümüzü ve ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.