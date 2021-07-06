Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Branşını Tanıttı - Son Dakika

Gelecek nesillere daha sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla, gençleri sporla buluşturmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, bünyesine yeni bir branşı daha ekledi.

Sporun daha çok yayılmasına ve gençleri spora daha çok çekmek için çeşitli branşlarda faaliyet gösteren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, bünyesine karate branşını da ekledi. Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde gerçekleşen karate branşının tanıtımında Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun ve Haşim Elmalı da yer aldı. Tanıtımda karate branşı sporcuları ve antrenör Ali Eşsiz, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü çatısı altında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek Manisa'yı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini kaydetti. Karate sporcusu Kevser Koparan ise Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesine kendilerini kabul ettikleri için mutlu olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Elmalı, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesine bir branşı daha eklediklerini belirterek, "Manisa'da faaliyet gösteren karate branşında Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesine dahil ederek, sporcu ordumuzu biraz daha genişleterek, büyüttük. Daha çok sporcuya hizmet etmek, ulusal ve uluslararası düzeyde başarının geleceğine inandığımız bir branş" diye konuştu.