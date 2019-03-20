Manisa Büyükşehir Belediyespor Kazanıp Bekleyecek
45 dakika önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 haftaya lider Menemen Belediyespor'un 9 puan gerisinde, 49 puanla Play-Off hattında giren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, kalan maçlarda kazanıp rakiplerin alacakları sonuçları bekleyeceklerini söyledi.
TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 haftaya lider Menemen Belediyespor
'un 9 puan gerisinde, 49 puanla Play-Off hattında giren Manisa Büyükşehir Belediyespor
'da teknik direktör Mustafa Çapanoğlu
, kalan maçlarda kazanıp rakiplerin alacakları sonuçları bekleyeceklerini söyledi. Fatih Karagümrük
deplasmanında çok kritik bir galibiyete imza attıklarını söyleyen Çapanoğlu, "Çok önemli bir takımdan çok önemli bir galibiyet aldık. Çünkü bizi yenselerdi çok avantajlı bir duruma geçeceklerdi. Biz de maçı kaybetseydik şansımızı kaybedecektik. Bu haftaki rakibimiz Darıca Gençlerbirliği
alt sıralarda mücadele eden bir takım. Ancak rakibimizin ligdeki konumuna bakarsak aldanırız ve sıkıntı yaşarız. Ciddiyeti elden bırakmadan kazanmayı sürdürüp rakiplerimizin takılmasını bekleyeceğiz" dedi.
- Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:52 Kaynak: DHA
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