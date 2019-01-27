Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor - Kırklarelispor: 2-2

Manisa Büyükşehir Belediyespor - Kırklarelispor: 2-2

54 dakika önce

STAT: Mümin ÖzkasapHAKEMLER: Tolga Sancak (xx), Hasan Erdoğan (xx), Ertan Demirci (xx)MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (x) - Mehmet (xx), Salih Zafer (xx), Erman (x), Oğuzhan (xx), Emir (xx), Onur (xx), Sami Can (xxx) (Dk. 75 Alper x), Umut Kaya (xxx), Musa Sinan (xx) (Dk.

Manisa Büyükşehir Belediyespor - Kırklarelispor: 2-2, System.String[]


STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Tolga Sancak (xx), Hasan Erdoğan (xx), Ertan Demirci (xx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Yusuf (x) - Mehmet (xx), Salih Zafer (xx), Erman (x), Oğuzhan (xx), Emir (xx), Onur (xx), Sami Can (xxx) (Dk. 75 Alper x), Umut Kaya (xxx), Musa Sinan (xx) (Dk. 62 Zafer Şensoy x), Yaser (xx) (Dk. 78 Artun x) 

KIRKLARELİSPOR: İbrahim (xx) - Davut (xxx), Nuh (xx), Müslüm (xx), Caner Bulut (xx), Emre Keleşoğlu (x) (Dk. 62 Yüksel xxx), Caner Koca (xxx), Emre Balkı (xx), Denis (x) (Dk. 71 Enis xxx), Mert Sinan (xx), İlter (x) (Dk. 86 Ümit Can)

GOLLER: Dk. 26 Caner Koca, Dk. 90+3 Davut (Kırklarelispor), Dk. 28 Erman, Dk. 30 Sami Can (Manisa BŞB), 

SARI KARTLAR: İlter (Kırklarelispor), Erman (Manisa BŞB)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Erman (Manisa BŞB)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefindeki Manisa Büyükşehir Belediyespor, uzatma dakikalarında yediği golle evinde Kırklarelispor'la 2-2 berabere kaldı.

Mümin Özkasap Stadı'ndaki maçta ev sahibi ekibin gollerini 28. dakikada Erman ve 30. dakikada Sami Can attı. Konuk takım bu gollere 26. dakikada Caner Koca ve 90+3. dakikada Davut'la karşılık verdi. Manisa BŞB'de Erman, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Grupta galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Manisa temsilcisi, 34 puanla zirvenin 6 puan gerisinde kaldı. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:47 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Berberde Sıra Bekleyenler Sıkılmıyor! Müşteriler Ücretsiz Faydalanıyor Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u 3-1'le Geçti

Emre Aşık'ı, FETÖ'ye Üye Olduğu İçin İhbar Ettiği Söylenen Yağmur Aşık, Çileden Çıktı Ligden Çekilme Kararı Alan Gaziantepspor, İnegölspor Maçına Çıkmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 16:41:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor - Kırklarelispor: 2-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]