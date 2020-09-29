Manisa Büyükşehir Belediyespor kongresi yapıldı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyespor kongresi yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Derneği'nin Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Güzgülü, başkanlığa seçildi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor kongresi yapıldı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye spor Derneği'nin Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Güzgülü, başkanlığa seçildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kulübün olağan genel kurulu Tevfik Lav Spor Tesislerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün katılımıyla yapıldı.

Önceki yönetim kurulunun faaliyet ve denetim komisyonu raporlarının okunup kabul edilmesiyle başlayan genel kuruda konuşan Başkan Cengiz Ergün, kulüp çatısı altında çocukların ve gençlerin daha çok spor yapma imkanı bulabilmesi için çok sayıda branşta hizmet verdiklerine dikkati çekti.

Judo, cimnastik, okçuluk, atletizm, basketbol, voleybol, motor sporları, badminton, dağcılık, yüzme, avcılık ve atıcılık gibi 11 branşta hizmet verdiklerini hatırlatan Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediyespor bugün yaklaşık 2 bin 356 lisanslı, 5 binin üzerinde de lisanssız sporcusuyla koskocaman bir aile oldu." dedi.

Ergün'ün konuşmasının ardından tek listeyle gidilen genel kurulda Mehmet Güzgülü, kulüp başkanlığına seçildi.

Güzgülü'nün yönetim kurulunda Özcan Nalbantlar, Bora Çaylan, Gökmen Aytaç, Onur Baylan, Hakan Kadayıfçılar, Bülent Karakurt, Fikret Taşçı, Orhan Haşim Elmalı, Engin Altın, Velihan Yumrukaya, Alican Vatansever yer aldı.

Büyükşehir Belediyespor, Cengiz Ergün, Tevfik Lav, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor kongresi yapıldı - Son Dakika Spor

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