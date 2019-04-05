Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Merhum Tevfik Lav'ı Unutmadı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Merhum Tevfik Lav'ı Unutmadı

31 dakika önce

Manisa futbolunun yetiştirdiği önemli teknik adamlardan Tevfik Lav, ölümünün 15. yılında dökülen lokma hayrıyla anıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Merhum Tevfik Lav'ı Unutmadı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından dökülen lokma hayrına, yönetim kurulu üyesi Özcan Nalbantlar, kulüp genel müdürü Alparslan Kaya, altyapı antrenörleri, merhum Tevfik Lav'ın eşi Vecihe Lav, oğlu Can Lav, Manisaspor'un eski Teknik Direktörlerinden Kemal Özdeş, Reha Erginer, Erkan Aslan ve çok sayıda seveni katıldı.

Merhum Tevfik Lav'ın Eşi Vecihe Lav'dan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübüne Teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından dökülen lokma hayrına katılan merhum Tevfik Lav'ın eşi Vecihe Lav, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederek, " Her zamanki gibi büyük bir gurur duyduk. Bütün eski dostlarımız, arkadaşlarımız herkes burada. Herkesin ayağına sağlık. Lokma hayrını gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Merhum Tevfik Lav'ın oğlu Can Lav'da Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne teşekkür ederek, " Aradan geçen bu kadar zamana rağmen babam Tevfik Lav'ın anılması her şeyden çok daha çok önemli. En büyük miras bence bu. İnsanların bu sıcaklığını etrafımızda hissetmek bizi her zaman olduğu gibi çok mutlu etti" sözlerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:49 Kaynak: Bültenler

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