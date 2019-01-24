Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor Musa Sinan'ı Kaptı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Musa Sinan'ı Kaptı

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Beyaz Grup ekibi Gümüşhanespor'dan sağ kanat Musa Sinan Yılmazer'le anlaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Musa Sinan'ı Kaptı, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Beyaz Grup ekibi Gümüşhanespor'dan sağ kanat Musa Sinan Yılmazer'le anlaştı. Halil Onultmak Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine katılan Başkan Mevlüt Aktan, "Musa Sinan'ın takıma önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Önemli bir oyuncuyu kadromuza kattık. Musa kardeşimize güveniyoruz ve ligin ikinci yarısında kendisinden çok şey bekliyoruz" dedi.

Hedefi olan bir takıma geldiğini belirten 31 yaşındaki futbolcu, "Amacımız kulübü Spor Toto 1. Lig'e çıkarmak. Takımda oldukça kaliteli futbolcular var. Elimden geleni yapacağım" diye konuştu. Futbola Sakaryaspor'un altyapısında başlayan Musa Sinan, kariyerinde daha önce Sarıyer, Sakaryaspor, Denizlispor, Altay, Akhisarspor, Bandırmaspor, Samsunspor, Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Boluspor'da görev aldı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:42 Kaynak: DHA

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