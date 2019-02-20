Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ordu'dan Üç Türkiye Şampiyonu Çıkardı

3 altın, 5 bronz ve 2 beşincilik derecesiyle önemli bir başarıya imza atan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un judocuları yine gururumuz oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Judo Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası 16-17 Şubat 2019 tarihleri arasında Ordu'da yapıldı. Ordu ilinde yapılan finallere 42 ilden toplamda 208 sporcu katıldı. Şampiyonada, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Judo Takımı sporcuları 3 altın, 5 bronz ve 2 beşincilik ederek büyük bir başarıya imza attılar. Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcularından Fidan Ögel 63 kg'da, Niyazi Gökçan 73 kg'da, Abidin Karabulut 81 kg'da Türkiye Şampiyonluğu hedefine ulaşırken, Berke Çırpan 66 kg'da, Batuhan Koçak 73 kg'da, Öznur Efe +70 kg'da, Oğuzhan Pehlivan 73 kg'da, Mehmet Sinan Ertem 66 kg'da Türkiye 3.sü oldu. Hüseyin Vural 50 kg'da, Emre Acar ise 60 kg'da çıktıkları 3.lük müsabakalarını kaybederek Türkiye 5.si oldular.