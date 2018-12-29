Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor, Osmanlıspor'un Stoperi Salih'i Renklerine Bağladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Osmanlıspor'un Stoperi Salih'i Renklerine Bağladı

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışının içerisinde yer alan temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto 1. Lig Takımlarından Osmanlıspor'un stoperi Zafer Salih Kurşunlu'yu renklerine bağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Osmanlıspor'un Stoperi Salih'i Renklerine Bağladı, System.String[]

30 yaşındaki başarılı defans oyuncusu Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yeni takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Aktan, " Ligin İkinci Yarısı Çetin Geçecek"

Osmanlıspor'dan renklerine bağladıkları Zafer Salih Kurşunlu'nun Manisa Büyükşehir Belediyespor forması altında başarılı olacağına inandıklarını söyleyen kulüp başkanı Mevlüt Aktan, " Bu transfer her iki taraf içinde hayırlı, uğurlu olsun. Ligin ikinci yarısında maçlar çok daha çetin geçecek. Bizde buna hazırlıklı olacağız" ifadelerini kullandı.

Kurşunlu, " Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Başarısı İçin Elimden Geleni Yapacağım"

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Türk futbolunda vizyonu olan bir kulüp olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni transferi Salih Zafer Kurşunlu ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, " Manisa Büyükşehir Belediyespor hedefleri olan bir takım. Bende, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un hedeflerine ulaşabilmesi için elimden geleni yapacağım. En kısa sürede takıma uyum sağlayıp zirve yarışında en iyi katkıyı sağlamak istiyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:05 Kaynak: Bültenler

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