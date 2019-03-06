Manisa Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfa'da Galibiyeti Koruyamadı

Maçın ilk yarısını Sami Can Keskin ve İsmail Haktan Odabaşı'nın attığı gollerle 2-0 önde kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıda kalesinde gördüğü iki golle sahadan 1 puanla ayrıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 25'inci hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Şanlıurfa'ya gelerek takımı bu kritik maçta yalnız bırakmadı. Maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıda kalesinde gördüğü 2 golle üç puandan oldu.

Maçtan Dakikalar;

8.dakikada Erhan Kara rakip ceza sahasına girerken düşürüldü. Kullanılan serbest vuruşta topun başına Cem Özdemir geçti. Cem Özdemir'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Ömer güçlükle topu kornere çeldi.

12. dakikada Şanlıurfa atağında Sercan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Fevzi kafayı vurdu top üstten auta çıktı.

24. dakikada Cem Özdemir'in kullandığı serbest vuruşta Erhan Kara, kafayı vurdu. Top az farkla auta çıktı.

43. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor'un golü geldi. Bu dakikada Erhan Kara'nın ortasına dokunan Sami Can Keskin, takımını deplasmanda öne geçirdi. (1-0)

45. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor farkı ikiye çıkardı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta rakip ceza sahası içinde topla buluşan İsmail Haktan Odabaşı meşin yuvarlığı ikinci kez ağlarla buluşturdu ve Manisa Büyükşehir Belediyespor,Şanlıurfa deplasmanında soyunma odasına 2-0 önde girdi.

63. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Sinan Kurumuş, Mehmet Yılmaz'ın pasında topla buluştu. Sinan'ın ceza sahası dışından şutunda top defanstan döndü.

82. dakikada fark 1'e indi. Bu dakikada sağ kanattan Feridun'un ortasına iyi yükselen Can Erdem kafayla topu ağlara bıraktı.

90. dakikada ev sahibi takım Benhur Keser ile beraberlik golünü buldu ve karşılaşma 2-2 sona erdi.