Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor Sessiz Kaldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Sessiz Kaldı

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Kırklarelispor'la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Sessiz Kaldı, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Kırklarelispor'la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Son olarak 16. haftada Kahramanmaraşspor karşısında 4-0 galip gelen yeşil-beyazlılar, Sivas Belediyespor'a 2-0 yenilip, Zonguldak Kömürspor ve Kırklarelispor maçlarından beraberlikle ayrıldı. 

Üst üste yaşanan kayıpların ardından zirvenin 6 puan gerisinde kalan Manisa BŞB, Play-Off yarışında ise takipçileriyle mesafesini daralttı. Teknik direktör Levent Devrim, Kırklarelispor karşısında 90+2. dakikada golü yediklerini belirterek, "Maalesef kazanacağımız maçı son anda berabere bitirdik. Üzgünüz ama hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:45 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor
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