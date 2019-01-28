Manisa Büyükşehir Belediyespor Sessiz Kaldı
1 saat önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Kırklarelispor'la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Kırklarelispor'la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Son olarak 16. haftada Kahramanmaraşspor karşısında 4-0 galip gelen yeşil-beyazlılar, Sivas Belediyespor'a 2-0 yenilip, Zonguldak Kömürspor ve Kırklarelispor maçlarından beraberlikle ayrıldı.
Üst üste yaşanan kayıpların ardından zirvenin 6 puan gerisinde kalan Manisa BŞB, Play-Off yarışında ise takipçileriyle mesafesini daralttı. Teknik direktör Levent Devrim, Kırklarelispor karşısında 90+2. dakikada golü yediklerini belirterek, "Maalesef kazanacağımız maçı son anda berabere bitirdik. Üzgünüz ama hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi. - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:45 Kaynak: DHA
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