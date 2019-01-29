Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sinan Kurumuş'la Sözleşme İmzaladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sinan Kurumuş'la Sözleşme İmzaladı

33 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'un 25 yaşındaki golcü futbolcusu Sinan Kurumuş'la anlaşmaya vardı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sinan Kurumuş'la Sözleşme İmzaladı, System.String[]

Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde bugün kulüp başkanı Mevlüt Aktan'la bir araya gelen Sinan Kurumuş, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un hedeflerine ulaşabilmesi için elinden gelen mücadeleyi göstereceğini söyledi.

Başkan Aktan, " Gol Yollarında Takıma Önemli Katkısı Olacaktır"

Hatayspor'dan renklerine bağladıkları Sinan Kurumuş'un, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da başarılı olacağına inandıklarını söyleyen kulüp başkanı Mevlüt Aktan yaptığı açıklamada, " Sinan Kurumuş'un transferi her iki taraf içinde hayırlı, uğurlu olsun. Bu hafta sonunda deplasmanda konuk olacağımız Bugsaş maçında galibiyetler serisini başlatacağımıza inanıyorum. Sinan Kurumuş takımımıza gol yollarında önemli katkı sağlayacaktır. Bundan şüphemiz yok" diye konuştu.

Kurumuş, " Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Formasını Giyeceğim İçin Çok Mutluyum"

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un, Hatayspor'dan renklerine bağladığı Sinan Kurumuş ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, " Manisa Büyükşehir Belediyespor vizyonu ve hedefleri olan bir kulüp. Spor Toto 1. Lig'den, TFF 2. Lig'de gelmemde bunun büyük bir etkisi oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un hedefine ulaşması noktasında elimden geleni yapacağım. Ligin ikinci yarısında birbirinden zorlu maçlar bizi bekliyor. Bende bu zorlu yolculukta takımımın başarısı için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Ligin İlk Yarısında Hatayspor'da 4 Gole İmza Attı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Hatayspor'dan renklerine bağladığı yeni transferi Sinan Kurumuş, ligin ilk yarısında Hatayspor'da toplam 4 gole imza attı. 25 yaşındaki golcü futbolcu kariyerinde daha önce Kırklarelispor ,Pendikspor, Bayrampaşa, Tepecikspor, Boluspor, Kahramanmaraş, Beşiktaş ve Ankaragücü takımlarının formasını giydi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:39 Kaynak: Bültenler

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