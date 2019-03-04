Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor Taktik Çalıştı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Taktik Çalıştı

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını teknik direktörümüz Mustafa Çapanoğlu yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Taktik Çalıştı, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor, 25'inci hafta maçında Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Mustafa Çapanoğlu yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Sınırlandırılmış alanda geçiş oyununun ardından antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını yarın Şanlıurfa'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:33 Kaynak: Bültenler

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