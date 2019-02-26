Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Altın Adamı Bu Kez Karadeniz'de Esti

Trabzon'da düzenlenen 39'uncu Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda kulübümüzü ve Manisa'mızı temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, genel klasmanda 13'üncü, kendi yaş grubunda ise 1'inci oldu. 2016 yılındaki 1.11. 48 olan derecesini Trabzon'da bu kez 1.10.55 'lik derecesiyle geliştiren Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, " 2019 yılında Trabzon'da ikinci birinciliğimi elde ettim. Bana büyük destek veren başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuza bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde de kulübüme ve Manisa'mıza kupa ve madalyalar kazandırmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Aytaç, " Şampiyon Sporcumuzu Bir Kez Daha Kutluyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, şampiyon atlet Ahmet Bayram'ı başarılarından dolayı kutlayarak, "Ahmet Bayram kulübümüzün başarılı sporcularından birisi ve her geçen gün başarılarına bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde spora ve sporcularımıza verdiğimiz desteklerin karşılığının böylesine güzel başarılarla almamız bizleri çok mutlu ediyor. Ahmet Bayram'ı kazandığı başarılardan dolayı bir kez daha kutluyoruz" diye konuştu.