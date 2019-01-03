Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Antalya Belek Kampı Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Antalya Belek Kampı Başladı

20 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 10 gün sürecek olan Antalya Belek kampı bu akşam teknik direktör Levent Devrim yönetiminde yapılan yenileme antrenmanıyla başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Antalya Belek Kampı Başladı, System.String[]

Kulüp başkanımız Mevlüt Aktan, Antalya Belek kampında takımı yalnız bırakmazken, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hazırlıklar yarın yapılacak olan çift antrenmanla devam edecek.

Bu arada Manisa Büyükşehir Belediyespor'un, Osmanlıspor'dan renklerine bağladığı yeni transfer Salih Zafer Kurşunlu, Antalya Belek kampında takımla birlikte çalışmalara başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:27 Kaynak: Bültenler

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