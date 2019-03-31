Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir Belediyespor'un İnancı Tam

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un İnancı Tam

47 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 6 haftaya 52 puanla zirvenin 9 puan gerisinde giren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, 6 maçta 18 puana talip olduklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un İnancı Tam, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 6 haftaya 52 puanla zirvenin 9 puan gerisinde giren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktör Mustafa Çapanoğlu, 6 maçta 18 puana talip olduklarını söyledi. Göreve geldikten sonra takımıyla 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Çapanoğlu, kalan haftaları alınlarının akıyla atlatacaklarını dile getirdi. Çapanoğlu, kalan 6 haftada puan sıralamasındaki rakipleri lider Menemen Belediye ve ikinci Tuzlaspor ile arka arkaya oynayacakları maçların önemini bildiklerini söyledi. 

Mustafa Çapanoğlu, "Önümüzdeki 3 maçta önemli rakiplerle oynayacağız. Birbirinden zorlu maçlar bizi bekliyor. Her takımın hesabı var. İlk olarak Tokatspor ile deplasmanda daha sonra lider Menemen Belediyespor ile içerde oynayacağız. Menemen maçından sonra deplasmanda Tuzlaspor'a konuk olacağız. Bu maçlarda alacağımız 9 puan bizi zirveye yaklaştıracak. 3 maç zirve yolunda çok önemli. 6 haftada 18 puan alırsak hedefe Play-Off'a bırakmadan ulaşabiliriz" dedi. 

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:07 Kaynak: DHA

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