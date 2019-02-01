Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Tek Hedefi Kazanmak

Ara transfer döneminde kadrosunu Salih Zafer Kurşunlu, Musa Sinan Yılmazer, Sami Can Keskin ile güçlendirdikten sonra son olarak BAK Spor Kulübü maçı öncesinde Sinan Kurumuş ve İsmail Haktan Odabaşı'nı da renklerine bağlayarak gücüne güç katan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yenilenmiş kadrosuyla Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı BAK Spor Kulübü maçında galibiyetler serisini başlatmanın hesaplarını yapıyor.

Hazırlıklarını Yarın Yapacağı Antrenmanla Tamamlayarak Ankara'ya Gidecek

BAK Spor Kulübü maçının hazırlıklarını yarın sabah Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından tamamlayacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, daha sonra Ankara'ya giderek kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Kart cezalısı olan Ufukhan Bayraktar ve Erman Bulucu, BAK Spor Kulübü maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Kadayıfçılar, " Galibiyetler Serisini Başkent Deplasmanında Başlatacağımıza İnanıyoruz"

Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda karşılaşacakları BAK Spor Kulübü maçında galibiyetler serisini başlatacaklarına inandıklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar, " Ligin ikinci yarısına deplasmanda Zonguldak Kömürspor ve kendi sahamızda ise Kırklarelispor beraberlikleriyle başladık. Bu iki maçta hakem hataları yüzünden 4 puanımız gitti. Bunları artık geride bıraktık. BAK Spor Kulübü maçıyla birlikte kendimize yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Ara transfer döneminde renklerimize bağladığımız yeni transferlerimizle birlikte çıkışa geçeceğimize ve galibiyetler serisini başlatacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın Hakemi Mustafa Kürşad Filiz

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Pazar günü saat 13.30'da Ankara Ostim Stadı'nda başlayacak olan BAK Spor Kulübü ve Manisa Büyükşehir Belediyespor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını ise Mahmut Gülle ve İsmail Taygun Tasalı yapacaklar. Mustafa Murat Oğuz ise dördüncü hakem olarak saha kenarında olacak.