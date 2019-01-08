Manisa Büyükşehir Belediyespor'un U-15 Futbol Takımı Deplasmanda Kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka ile oynadığı maçlarda 1 galibiyet,1 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Cumartesi günü Karşıyaka Efsaneleri Sahasında, Karşıyaka U-15 futbol takımının konuğu olan Manisa Büyükşehir Belediyespor U-15 futbol takımı, sahadan 3-1 galibiyetle ayrılmayı başardı. İki takım arasında oynanan U-16 maçını ise Karşıyaka 2-1 kazandı.

İki Takımın U-17 ve U-19 Futbol Takımları Yenişemedi

Pazar günü ise Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Karşıyaka'nın U-17 ve U-19 futbol takımları, Manisa Sekiz Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldiler. Manisa Sekiz Eylül Stadı'nda oynanan günün ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Karşıyaka 2-2 berabere kaldı. Bu maçın ardından oynanan U-19 maçında ise gol sesi çıkmadı.