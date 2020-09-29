Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni başkanı Mehmet Güzgülü oldu

Manisa Büyükşehir Belediye spor Derneği'nin Olağan Genel Kurulu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün katılımı ile yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde derneğin yeni başkanı Mehmet Güzgülü oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un olağan genel kurulu Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde yapıldı. Genel kurula Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Ertuğrul Yıldırım, MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ daire başkanları, SPiLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan ve spor kulübü yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Faaliyet ve denetim komisyonu raporları okundu

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çaylan faaliyet raporu, Orhan Haşim Elmalı ise denetim komisyonu raporunu okumasının ardından raporlar oy birliği ile kabul edildi.

"Bu gurur Manisa'nın bu gurur hepimizin"

Raporların onaylanmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün bir konuşma yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşan Başkan Ergün, "Konuşmamın başında göreve geldiğimde Manisa Büyükşehir Belediyespor kulübünün bir avuç sporcu ve birkaç branştan ibaret olduğunu belirtmiştim. Bu kulüp çatısı altında çocuklarımızın ve gençlerimizin daha çok spor yapma imkanı bulabilmesi için çok sayıda branşta hizmet veriyoruz. Judoda, cimnastikte, okçulukta, atletizmde, basketbolda, voleybolda, motor sporlarında, badmintonda, dağcılıkta, yüzmede, avcılık ve atıcılıkta, tam 11 branşta sayısız başarılara imza atan sporcuları bünyemizde bulundurmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyespor bugün yaklaşık 2 bin 356 lisanslı, 5 binin üzerinde de lisanssız sporcusuyla koskocaman bir aile oldu. Bu gurur bizlerin, bu gurur Manisa'nın, bu gurur bugüne kadar görev yapan hepimizin. Manisa Belediyespor, göreve geldiğimiz 2009 yılında futbolda amatör kümede mücadele ediyordu. Doğru yönetim anlayışı ve çalışmalarımızla 2010-2011 sezonunda Bölgesel Amatör (BAL) ligine terfi eden futbol takımımız 2014-2015 sezonunda BAL ligi şampiyonu olarak TFF 3. Lige yükseldi. 2017-2018 sezonunda TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk sırayı alarak şampiyon oldu ve 2. Lig'e yükseldi. ve bu büyük ailenin bağrından Manisa'da ihtiyaç duyulan siyah-beyaz, pırıl pırıl bir futbol takımı çıkardık. Manisa Futbol Kulübü. Manisa Futbol kulübü de 2018-2019 sezonunda 1. Lig'e yükselme play-off yarı finalinin ilk maçını kazanmasına rağmen rövanş maçında şanssız bir şekilde yenilerek TFF 1. Ligin kapısından döndü. Geçtiğimiz sezonda ise penaltılarla talihsiz bir şekilde elendik. İnananlar başarır. Ben bu yolun sonunun zafer olacağına yürekten inanıyorum. İstedik ki, Manisa'mız futbolda özlediği başarılı günlere geri dönsün, adından söz ettiren, şehriyle bütünleşmiş ve ülkemize yeni yetenekler kazandıran bir futbol takımına sahip olsun. Manisa Futbol Kulübü, bu anlayışla ortaya çıktı. Önümüzde Malatya ve Gaziantep gibi başarılı örnekler var. Manisa'mızın da bunu başaracağına yürekten inanıyorum. Kaldı ki, altyapıdan üst liglere giden çocuklarımızı görüyor, medyadan takip ediyorsunuz. Altyapıdan ülkemizin sporuna pırıl pırıl gençler yetiştirmek için saydığım bu sportif çalışmalarımızı yapıyoruz. Tüm bu branşlar, tüm bu tesisler ve tüm bu yatırımlar Manisa için Manisa'nın çocukları için. Öyle sağda solda dedikodu üreten, çamur atmaya çalışan, iftiraya yönelenlere hiç ama hiç kulak asmıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyespor, başarılarıyla çocuklarımıza ve gençlerimize sağladığı imkanlarla büyük bir ailedir. Manisa Futbol Kulübü de, bu aileden çıkmış, Manisa'yı başarıdan başarıya ulaştıracak bir futbol kulübüdür. Biz inanıyoruz. O başarı gelecek" dedi.

"Burada Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün genel kurulu yapılıyor"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Derneği'nin genel kurulunun yapıldığına dikkati çeken Başkan Ergün, "Şimdi, bu arada herkesin farklı düşüncelere gittiği ve sorun varmış gibi baktığı konuya geleyim. Bugün burada Manisa Büyükşehir Belediyespor Derneği'nin Olağan Genel Kurulunu yapıyoruz. Önce bunu anlamamız gerekiyor. Manisa Futbol Kulübü, bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl dernek çatısı altından ayrılarak şirketleşti. Kurumsallaşma yolunda ilk adımını atmış bir şekilde ilk yılını geride bıraktı. Kurulan şirket, Anonim Şirket olarak çalışmaktadır. Şu anda Manisa Futbol Kulübü'nün Yönetim Kurulu Başkanı ve şirketin sahibi Mevlüt Aktan'dır. Bugün kendisi Manisa FK başkanlığından değil, dernek başkanlığından ayrılmaktadır. Bunu herkes iyi anlamak durumundadır. Bu duygularla Manisa Büyükşehir Belediyespor Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyor, genç yaşta aramızdan ayrılan değerli dostum rahmetli Ziya Elmalı başta olmak üzere Manisa'da spora emek vermiş ve aramızdan ayrılan değerli büyüklerimizi de saygıyla anıyor, yaşayanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Şu ana kadar kulüp bünyesinde görev almış, emeği geçmiş tüm yöneticilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eski ve yeni başkan söz aldı

Başkan Ergün'ün konuşması sonrasında tek liste ile gidilen genel kurulda Mehmet Güzgülü, Özcan Nalbantlar, Bora Çaylan, Gökmen Aytaç, Onur Baylan, Hakan Kadayıfçılar, Bülent Karakurt, Fikret Taşçı, Orhan Haşim Elmalı, Engin Altın, Velihan Yumrukaya, Alican Vatansever'in yer aldığı yönetim kurulu listesi oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonrasında görevini yeni yönetime devredecek olan Mevlüt Aktan bir konuşma yaparak yeni yönetime başarı dileklerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Güzgülü ise daha önce bu görevi yaptığını ancak aradan geçen zaman sonrasında kulübün çok ilerlediğini belirterek, yapılan çalışmalardan dolayı önceki dönem yönetimine ve yeni yönetime oy vererek görev veren herkese teşekkürlerini iletti. Yapılan konuşmaların ardından yeni yönetimin aile fotoğrafı vermesinin ardından genel kurul sonlandı. - MANİSA