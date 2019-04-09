Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Yeni Hedefi Tuzla
35 dakika önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider Menemen Belediyespor'u evinde 5-1 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyonluk yarışından kopmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, zirve takipçisi Tuzlaspor'a bileniyor.
TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider Menemen Belediyespor
'u evinde 5-1 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyonluk yarışından kopmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor
, zirve takipçisi Tuzlaspor'a bileniyor.
Güzel bir hafta sonu yaşadıklarını dile getiren teknik direktör Mustafa Çapanoğlu
, "Grubumuzun liderini bu şekilde farklı mağlup etmemiz moral ve motivasyon açısından bizi iyi bir yere getirdi. Elbette üzüntümüz hafta içinde deplasmanda Tokatspor maçında kaybettiğimiz 3 puan oldu. Tokatspor maçını kazanmış olsaydık inanılmaz derecede fikstür avantajını elde etmiş olacaktık. Grupta lider matematiksel olarak kesinleşmediği sürece yarış bitmiş değil. Şu an tek hedefimiz Tuzlaspor'u da yenip zirve yarışını bırakmamak" dedi.
BAŞKAN AKTAN'IN GÜVENİ TAM
Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mevlüt Aktan, takıma güvendiklerini belirterek kalan haftalarda yarışı bırakmayacaklarını söyledi. Başkan Aktan, "Kalan son 4 maçımızı kazanacağımıza inanıyoruz. Bu işin peşini son düdüğe kadar bırakmayacağız" diye konuştu. - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:45 Kaynak: DHA
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