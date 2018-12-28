Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetiminden Vali Deniz'e Ziyaret

Ziyarette Vali Deniz'e üzerinde isminin yazılı olduğu forma ve futbolcuların imzaladığı futbol topu hediye edildi. Sporu seven, spora ve sporcuya her zaman destek veren ve özellikle futbola büyük ilgi duyan Vali Ahmet Deniz'in Manisa'da görev yapacak olmasının kendilerini çok mutlu ettiği söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Manisa Valisi Ahmet Deniz'e kulübün faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sadece futbolda değil, 13 branşta mücadele veren bir kulüp olduğunu söyleyen kulüp başkanı Mevlüt Aktan, " Geçtiğimiz sezon hem futbolda hem de basketbolda bir üst lige yükselmeyi başardık. Şu anda kulüp bünyemizde 5 bin sporcumuz bulunuyor. Tesisleşme yolunda büyük adımlar attık. Manisa'da göreve başlayan sayın valimiz Ahmet Deniz, geçtiğimiz sezon Batman'da görev yaparken bizim maçımıza gelmiş ve bizlere büyük bir yakınlık göstermişti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Manisa Sporunun çok daha iyi yerlere gelebilmesi için Valimiz Ahmet Deniz'le sürekli istişare halinde olacağız. Kendisini ligin ikinci yarısında oynayacağımız maçlarda da görmek istiyoruz" diye konuştu.

DENİZ, " MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'UN BAŞARILARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUM"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ve yönetim kuruluna nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, kendisinin de sporun içerisinden geldiğini söyleyerek, " Ben, şehrin sporla buluşmasını istiyorum. Sporu herkesin yapması gerektiğine, sporun toplumu birleştirici rolü olduğuna ve şehirlerin tanıtımına önemli katkısı bulunduğuna inanıyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor bu konuda önemli görevler üstlenmiş bir kulüp. Sadece futbolda değil birçok spor branşında faaliyet içinde olması Manisa gençliği için büyük bir şans. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılarını yakından takip ediyorum. Manisa Sporunun çok daha iyi yerlere gelebilmesi için el ele vereceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyespor'a ligin ikinci yarısında oynayacağı maçlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.