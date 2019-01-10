Manisa Büyükşehir Belediyespor, Zafer Şensoy ve Ufukhan'ın Golleriyle Kazandı

Maçtan Dakikalar;

8. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor atağında Mehmet Yılmaz, sağ kanatta topla buluştu. Mehmet Yılmaz'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Zafer Şensoy, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.

33. dakikada Niğde Anadolu Futbol Kulübü etkili geldi. Sol kanattan Manisa Büyükşehir Belediyespor ceza sahasına giren Kahraman'ın sert şutunda top yandan auta çıktı.

47. dakikada Zafer Şensoy'un ara pasında topla buluşan Artun, kaleci Eser'le karşı karşıya kaldı. Artun'un şutunda kaleci gole izin vermedi.

53. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor'lu Onur Kolay'ın uzaktan gol denemesinde top az farkla auta çıktı.

64. dakikada gelişen Niğde atağında Onur orta sahadan aldığı topla Manisa Büyükşehir Belediyespor ceza sahasına seri çalımlarla girdi. Şutunda kaleci Yusuf Balcıoğlu, topu kornere çelmeyi başardı.

70. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada Zafer Şensoy'un kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Ufukhan Bayraktar, kafayla topu ikinci kez Niğde Futbol Kulübü ağlarına gönderdi.

80. dakikada Onur Kolay'ın ara pasında rakip ceza sahasına giren Alper Akçam, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Alper'in sert şutunda top direkten döndü.

Karşılaşmanın geride kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü hazırlık maçında Niğde Anadolu Futbol Kulübünü, Zafer Şensoy ve Ufukhan Bayraktar'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2

Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 0

Saha: Antalya IC Oteli Sahası

Hakemler: Burak Güner, Özcan Genel, Özgür Akıncı

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yusuf, Zafer Kurşunlu, Erman, (Dk 58 Ufukhan), Oğuzhan, Mehmet Yılmaz, (Dk 46 Cihan), Fatih, Onur Kolay, Cem, (Dk 58 Alper), Umut Kaya, Zafer Şensoy, Artun

Niğde Anadolu Futbol Kulübü: Ali, (Dk 46 Eser),Onur, Seydi, Arda, (Dk 46 Gökçen), Kahraman, (Dk 46 Hamit), Egehan,(Dk 58 Osman), Şevki, (Dk 68 Hakkı), Selçuk,(Dk 46 Anıl Balakkız),Süleyman, (Dk 46 Fatih),Enis, (Dk 68 Caner),İsmail

Goller: Dk, 8 Zafer Şensoy, Dk 70 Ufukhan Bayraktar (Manisa Büyükşehir Belediyespor)