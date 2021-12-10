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Manisa Büyükşehir'de İSG eğitimleri devam ediyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir'de İSG eğitimleri devam ediyor

10.12.2021 12:09
Manisa Büyükşehir'de İSG eğitimleri devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi personellerine yönelik gerçekleştirdiği temel İSG eğitimleri ve Covid-19 bilgilendirme ve farkındalık eğitimlerini sürdürüyor.

İş güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri tarafından verilen eğitimlerde, çalışma esnasında Büyükşehir Belediyesi personellerinin karşısına çıkabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmaları amaçlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, çalışma esnasında karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması amacıyla gerçekleştirdiği temel İSG eğitimleri ve Covid-19 bilgilendirme ve farkındalık eğitimlerine devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen eğitimlerde İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri tarafından iş sağlığı ve güvenliğinde risk değerlendirmenin tanımı ve önemi, risklerden korunma ilkeleri ve uygulanma süreçleri hakkında bilgiler aktarıldı. İş sağlığı ve güvenliği noktasında etkin ve faydalı çalışmalar yürüterek, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde iş kazalarının önlenmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, "Düzenlediğimiz eğitimler ile çalışanlar açısından iş güvenliği bilinci artırılmış olacaktır. Eğitimin her şeyin başında geldiği düşüncesinden hareketle, belediyemizde karşılaşabilecek kazaların önüne geçeceğiz. Çalışanların haklarının da gözetilmesi açısından yasal yönden yapılması gereken talimatlar da eğitimimiz içerisinde anlatılmakta. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde, daha sağlıklı çalışma koşulları oluşturarak güvenli bir ortamda çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir'de İSG eğitimleri devam ediyor

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir'de İSG eğitimleri devam ediyor - Son Dakika


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