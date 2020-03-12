Manisa Büyükşehir'de koronavirüs seferberliği - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir'de koronavirüs seferberliği

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi koronavirüse (Covid-19) karşı Manisa genelinde ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Manisa Büyükşehir'de koronavirüs seferberliği, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi koronavirüse (Covid-19) karşı Manisa genelinde ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, korona virüse (Covid-19) karşı Manisa genelinde ilaçlama çalışması yürütüyor. Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında toplum sağlığını etkileyebilecek olan cami, park ve bahçeler, okullar, sosyal alanlar, toplu taşıma araçları gibi toplumsal kullanım alanlarında 7/24 ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Sağlık İşleri Daire Başkanı Uğur Başkal ve Haşere ile Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak ile birlikte dezenfeksiyon uygulamalarını yapan haşere ile mücadele personeli ile bir araya geldi. Ülkemizde de geçtiğimiz gün itibariyle 1 vakanın tespit edildiğini dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, "Ülkemiz gereken önlemleri almıştı. Biz de bu önlemelere ek olarak özellikle toplum sağlığını hızlı bir şekilde etkileyebilecek olan toplumsal kullanım alanlarında ilaçlama yapıyoruz. Bugün itibariyle elimizdeki işleri bırakıp dezenfeksiyon için gece gündüz çalışacağız. Dezenfeksiyon programı kapsamında 17 ilçede yapılan uygulamaları yakından takip edeceğim. İnşallah bu durumu bir an önce atlatıp hayatımıza kaldığımız yerden devam ederiz" dedi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Ulaşım Daire Başkanlığı işbirliğinde geçtiğimiz haftalarda toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon uygulaması başlatılmıştı. Konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede toplu taşıma araçlarındaki dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:58 Kaynak: İHA
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