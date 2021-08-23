Manisa Büyükşehir'den 60 günde 510 Kilometre Asfalt - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün 2021 yılı asfalt sezonu hedefini 1200 kilometre olarak kamuoyuna açıklamasının ardından çalışmalarını yoğunlaştıran Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri; 4 şantiye, 260 araç ve 320 personelle hummalı bir çalışmanın startını verdi. 23 Haziran 2021 tarihinde vira bismillah diyerek asfalt atımına başlayan ekipler, iki ayda 510 kilometrelik yolu asfaltladı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Manisalıların daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşımlarını sağlamaları için Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gördes, Turgutlu, Sarıgöl, Şehzadeler, Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesi olmak üzere 8 ilçede çalışmaların gerçekleştirildiğini, diğer ilçelerde de yol düzenleme faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Şehrimize Hizmet Etmekten Onur Duyuyoruz

Üretken Belediyecilik anlayışıyla Manisalılara hizmet etmek için çaba ve gayret sarf ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Ekiplerimiz, il genelinde yoğun bir çalışma programı içerisindeler. Vatandaşlarımızın tozlu-topraklı yollardan kurtulması, yıllardan beri çile haline gelen ulaşımın kolaylaşması ve konforlu hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asfaltladığımız yollardan geçen vatandaşlarımız, gerek belediyemizi arayarak; gerekse de sosyal medya hesapları üzerinden teşekkür edip, Allah razı olsun dileklerini iletiyorlar. Halkımızın bu memnuniyeti, bu ifadeleri bizleri oldukça mutlu ediyor. Halkımızın bizlere olan teveccühleri ile şehrimize hizmet etmekten onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.