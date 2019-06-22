Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir'den Akhisar OSB'ye itfaiye desteği
Son Dakika Güncel Haber

Manisa Büyükşehir'den Akhisar OSB'ye itfaiye desteği

58 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Akhisar Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında yapılan itfaiye biriminde incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir'den Akhisar OSB'ye itfaiye desteği, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Akhisar Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında yapılan itfaiye biriminde incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Akhisar ziyareti kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Akhisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında imzalanan protokol sonrasında tamamlanarak hizmete hazır hale gelen Akhisar OSB İtfaiye Birimi'ni ziyaret etti. Başkan Öztozlu'ya ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve Akhisar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çınarlı eşlik etti. Akhisar OSB'sinin ekipman desteği verdiği Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ise personel desteği verdiği birimde çalışmalar tamamlanma noktasına gelerek hizmete başlaması için gün sayıyor. Yaklaşık 2 buçuk milyon liralık maliyetle Akhisar OSB'sine hizmet verecek birim hem OSB içindeki hem de yakın çevredeki yangınlara ve olaylara müdahalede bulunacak.

Sona gelinen ve hizmet vermeye gün sayan İtfaiye birimi ile ilgili olarak Akhisar OSB Başkanı Ali Çınarlı, "Manisa'mıza ve Akhisar'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bizim emeklerinin yanında en büyük emek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün emekleri büyük. Akhisar'a ve çevresine yapacağı katkıdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, itfaiye birimiyle ilgili olarak, günümüz şartlarına en uygun şekilde bir amirliğin dizayn edildiğini belirterek, araçların da sıfır olduğunu kaydetti. Öztozlu, "Burada çalışacak olan arkadaşlarımız da şanslı, tüm ekipmanlar yeni. Başkanım bu işin altına elini koymuş. Cengiz Ergün başkanımız da protokolün altına imza atarak desteklemiş. Biz de çalışanlar olarak elimizden ne geliyorsa bunu yerine getireceğiz. Burası tam kapasite çalışmaya başladığı zaman 15 kişinin hizmet vereceği bir birim. Ancak burası tamamlanma aşamasına gelmişken, öncü ekip olarak 6 kişi görevlendireceğiz. Yakın zamanda ot yangınları da başlar, görevlendireceğimiz ekip hem sahayı hem fabrikaları tanır. Gayet güzel bir şekilde, Manisa'ya, OSB'ye, Akhisar'a yakışır bir bina olmuş. Kazasız, belasız bir şekilde işletilmesi için Büyükşehir olarak elimizden geldiği kadar fazlasıyla yaparız" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:37 Kaynak: İHA
OSB, İtfaiye, Manisa, Akhisar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çıktığı pencerede, boğazına bıçak dayayıp intihara kalkıştı! Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı mahkemelik oldu: Paramı ödemediler Vicdansız hırsızlar mağazadaki sadaka kutusunun çaldılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 14:35:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Büyükşehir'den Akhisar OSB'ye itfaiye desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]