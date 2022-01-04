Manisa Büyükşehir'den Akhisar Temasları

Yıldırım'a Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ile Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün de eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ile birlikte Akhisar ilçesini ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri de yer aldı. Yıldırım ve beraberindeki heyet, ilçe merkezinde yapılması planlanan kavşak noktalarını yerinde inceledi. Teknik detayların değerlendirilmesinin ardından Yıldırım ve Özcan, Akhisar MABEM birimini ziyaret ederek görevli öğretmenlerle bir görüşme yaptı. Günün son programında Reşatbey Mezarlığında inceleme yapan heyet, Akhisar ziyaretini noktaladı.

Akhisar Belediyesi de Ziyaret Edildi

Büyükşehir heyeti, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile de bir araya geldi. Ziyarette, Atatürk ile Hürriyet Mahallesi'ni birbirine bağlayacak anayol kavşak projesi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Akhisar programı hakkında bilgilendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, 2022 yılında Akhisar ilçemizde gerçekleştireceğimiz çalışmalar öncesinde incelemelerde bulunduk. MABEM eğitimi kurumumuzu ziyaret ettik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.