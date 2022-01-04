Manisa Büyükşehir'den Akhisar Temasları - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa Büyükşehir'den Akhisar Temasları

04.01.2022 15:09

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Akhisar ilçesinde bir takım incelemeler ve ziyaretlerde bulundu.

Yıldırım'a Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ile Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün de eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ile birlikte Akhisar ilçesini ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri de yer aldı. Yıldırım ve beraberindeki heyet, ilçe merkezinde yapılması planlanan kavşak noktalarını yerinde inceledi. Teknik detayların değerlendirilmesinin ardından Yıldırım ve Özcan, Akhisar MABEM birimini ziyaret ederek görevli öğretmenlerle bir görüşme yaptı. Günün son programında Reşatbey Mezarlığında inceleme yapan heyet, Akhisar ziyaretini noktaladı.

Akhisar Belediyesi de Ziyaret Edildi

Büyükşehir heyeti, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile de bir araya geldi. Ziyarette, Atatürk ile Hürriyet Mahallesi'ni birbirine bağlayacak anayol kavşak projesi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Akhisar programı hakkında bilgilendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, 2022 yılında Akhisar ilçemizde gerçekleştireceğimiz çalışmalar öncesinde incelemelerde bulunduk. MABEM eğitimi kurumumuzu ziyaret ettik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir'den Akhisar Temasları - Son Dakika


Son Dakika
16:08 İBB'den 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak iddialarına yalanlama
16:04 İBB'den 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak iddialarına yalanlama
16:00 Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile Dominik Livakovic'in transferi için anlaşmaya vardı
15:56 Son teklif kabul edildi! Livakovic, Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayıyor
15:50 Kahreden detay! TMO silosundaki patlamada hayatını kaybeden genç depremzedeymiş
15:46 TMO silosundaki patlamada hayatını kaybeden gencin depremzede olduğu ortaya çıktı
15:37 Depremde ulaşılamayan Yunus Emre'yi başka ilde defnetmişler
15:34 Deprem sonrası ulaşılamayan Yunus Emre'nin Adana'da defnedildiği ortaya çıktı
15:23 Arda Güler, "La Liga'da izlenecek 5 yeni transfer" listesine girdi
15:18 İspanya nefesini tuttu onu izleyeceği günü bekliyor! "Türk dahi" Arda Güler, 5 kişilik listeye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2023 16:29:46. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir'den Akhisar Temasları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement