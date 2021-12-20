Manisa Büyükşehir'den Alaşehir'e Çok Amaçlı Etkinlik Salonu Tahsisi - Son Dakika

Protokol kapsamında Çok Amaçlı Etkinlik Salonları, 5 yıl süre ile bedelsiz olarak Alaşehir Belediyesi'ne tahsis edildi.

Alaşehir'e bağlı Kavaklıdere Mahallesi ile Belenyaka Mahallesi'nde bulunan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan Çok Amaçlı Etkinlik Salonları, imzalanan protokol ile Alaşehir Belediyesi'ne tahsis edildi. Başkan Cengiz Ergün ile Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, tahsis protokolünü Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı meclis toplantısı sonrasında imzaladı. Protokol kapsamında Alaşehir İlçesi Kavaklıdere Mahallesi ile Belenyaka Mahallesi'nde bulunan Çok Amaçlı Etkinlik Salonları, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.11.2021 tarih ve 636 sayılı kararı ile 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak Alaşehir Belediye Başkanlığına tahsis edildi. Çok Amaçlı Etkinlik Salonları ile ilgili tahsis protokolüne imza attıklarını dile getiren Başkan Ergün, "Vatandaşlarımıza hizmet noktasında vesile olanlardan Allah razı olsun" dedi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da protokolün hayırlı olmasını temenni etti.