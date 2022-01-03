Manisa Büyükşehir'den Bankalar Caddesi'nde Trafiği Rahatlatan Çalışma

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte araç sürücülerinin cadde boyunca daha rahat bir şekilde ilerleyebileceği belirtildi.

Şehir merkezinde artan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla düzenlemeler yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde Bankalar Caddesi olarak da bilinen Bahri Sarıtepe Caddesi'nde önemli bir çalışmaya daha imza attı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebi ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın tespitleriyle harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ve Kent Estetiği Dairesiekipleri, her sokak başına denk gelen orta refüj kavşaklarını kapatarak, imar planına uygun hale getirdi.

Vatandaşlar için Güvenli Hale Getirildi

Bahri Sarıtepe Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Cumartesi gece yarısı başladığımız çalışmayı, ivedi bir şekilde Pazar günü öğle saatlerinde tamamladık. Düzenleme öncesinde her sokak başına denk gelen orta refüj kavşakları trafiğin yavaşlamasına, aksaklıkların yaşanmasına ve bazen de kazaların olmasına sebebiyet veriyordu. 8 adet orta rüfüj kavşağını Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizin işbirliğinde kapatıp, imar planına uygun hale getirdik. Vatandaşlarımız artık, cadde boyunca daha güvenli bir şekilde ilerleyebilecekler. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.