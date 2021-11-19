Manisa Büyükşehir'den Bir Günde Üç İlçeye Ziyaret - Son Dakika

Muhtarlık İşleri Şube Müdürleri, birim sorumluları ve personelle bir araya gelen Başkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ekiplere önemli uyarılar ve bilgilendirmelerde bulundu.

İş sağlığı ve güvenliği noktasında ilçe ziyaretlerini aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal; Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ile birlikte Akhisar, Kırkağaç ve Soma ilçelerini ziyaret etti. İlçe turlarına Akhisar ile başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti, ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin ile bir araya geldi. Şube Müdürlüğü personeline çalışmalarında kolaylıklar dileyen Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Özbilgin'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirmesi

Akhisar ziyaretinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ikinci ziyareti Kırkağaç ilçesi oldu. İlçede Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünü ziyaret eden ve personelle bir araya gelen yetkililer, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan'a da nezaket ziyaretinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün ilçedeki çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, iş sağlığı ve güvenliği noktasında personele bilgilendirmelerde bulunuldu.

"İş sağlığı ve güvenliği konusuna hassasiyetle yaklaşıyoruz"

İlçe ziyaretleri Soma ile devam etti. Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever'i ziyaret etti. Soma Mezbahası ve Büyükşehir birimlerinde incelemelerde bulunulan Soma temaslarında da, Büyükşehir personeline iş sağlığı ve güvenliği vurgusu yapıldı. Sık sık ilçe ziyaretleri gerçekleştirerek, personelle bir araya geldiklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, iş sağlığı ve güvenliği konusuna hassasiyetle yaklaştıklarını, bu bilincin personelde de oluşması için bilgilendirme ziyaretlerine devam edeceklerini söyledi.