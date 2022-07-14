Manisa Büyükşehir'den Datça'ya takviye ekip - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir'den Datça'ya takviye ekip

14.07.2022 14:52
Manisa Büyükşehir'den Datça'ya takviye ekip

Muğla'nın Datça ilçesine meydana gelen ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınıyla mücadeleye devam ediliyor.

Muğla'nın Datça ilçesine meydana gelen ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınıyla mücadeleye devam ediliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda bölgeye hareket eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de, takviye ekip olarak Datça'daki ekiplere destek olmak ve yangına müdahalede bulunmak üzere bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahaleler sürüyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan, yerleşim yerlerini de tehdit eden ve yaklaşık 10 evin zarar görmesine neden olan orman yangını için Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da seferber oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Daire Başkanı Gürhan İnal'ın önderliğinde bölgeye hareket eden İtfaiye ekipleri, gece saatlerinde ulaştıkları Datça'da yangınla mücadelelerini sürdürüyor. Yerleşim birimlerine yakınında konumlanan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının evlere sirayet etmemesi için ve soğutma işlemleri için müdahale ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yangın bölgesinde gerekli bölgelere yönlendirildiğini belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, orman yangınının kontrol altına alınması için cansiperane bir şekilde yürütülen çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini belirtti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Cengiz Ergün, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa Büyükşehir'den Datça'ya takviye ekip - Son Dakika

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