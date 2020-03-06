Manisa Büyükşehir'den İdlib şehitleri için lokma hayrı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir'den İdlib şehitleri için lokma hayrı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir'den İdlib şehitleri için lokma hayrı

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi başta, geçtiğimiz hafta Suriye'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit olan 34 asker olmak üzere tüm şehitler için lokma hayrı düzenledi.

Manisa Büyükşehir'den İdlib şehitleri için lokma hayrı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi başta, geçtiğimiz hafta Suriye'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit olan 34 asker olmak üzere tüm şehitler için lokma hayrı düzenledi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen hayırda şehitler için dualar edildi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta yaşanan ve ülkece yasa boğan olayda şehit olan kahraman Mehmetçikler için lokma hayrı düzenledi. Suriye İdlib'de düzenlenen hava saldırısı sonucunda şehit olan 34 Mehmetçik için Manisa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda lokma hayrı düzenledi. Lokma hayrına, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Büyükşehir Belediyesi başkan danışmanları, daire başkanları, MASKİ daire başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Hazırlanan lokmaların vatandaşlara dağıtımı öncesinde İdlib'de şehit olan askerler başta olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına ithafen dualar edildi. Okunan duaların ardından protokol üyeleri tarafından lokmalar vatandaşlara ikram edildi. - MANİSA

Manisa, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı
Beşşar Esed'den İdlib'deki ateşkesle ilgili ilk yorum: Çok olumlu buldum Gençlik hastalığı teşhisi konulan 'Fındık' kritik süreci atlattı ABD, BM'nin İdlib Mutabakatı'na destek açıklamasını engelledi

Son Dakika Haberleri
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 23:17:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa Büyükşehir'den İdlib şehitleri için lokma hayrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]