Manisa Büyükşehir'den Kastamonu'ya Destek - Son Dakika

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından yaraların sarılması için devlet tüm imkanlarıyla seferber olurken, bölgede bulunan ekipler de yaşanan acı olayın izlerinin silinmesi için çalışmalarını yürütüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi de sosyal sorumluluk görevi olarak sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da bulunan ekiplere ve vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla takviye araç ve ekipman gönderdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın da aralarında bulunduğu 10 kişilik ekip, 3 itfaiye aracı, Fen İşleri Dairesi'ne ait bir kamyon ve ekipmanla birlikte Manisa'dan yola çıktı. İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, yaşanan sel felaketi sonrasında hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da, Afet Koordinasyon Merkezi ile yaptığımız görüşmelerimizin ardından nereye gideceğimiz ve nasıl bir görev yapacağımızı öğrendik. Motopomplarımızı, jeneratörlerimizi ve ekipmanlarımızı hazırladık. 10 kişi olarak hazırlıklarımızı yaptık. Çıkış için hazırlıklarımız tamam. Araç, gereç ve ekipmanların araçlara yüklenmesinin ardından yola çıktık. Kastamonu'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz" diye konuştu.