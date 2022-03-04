Manisa Büyükşehir'den Muhtar Alak'a Hayırlı Olsun Ziyareti - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir'den Muhtar Alak'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Manisa Büyükşehir'den Muhtar Alak'a Hayırlı Olsun Ziyareti

04.03.2022 14:57

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde yeni göreve gelen Siyami Alak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Barbaros Mahallesi Muhtarı olan aynı zamanda Büyükşehir Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığı görevine getirilen Siyami Alak'a muhtarlık binasında ziyarette bulundu. Ertuğrul Yıldırım'a ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy eşlik etti. Ertuğrul Yıldırım, ziyarette Muhtar ve Dernek Başkanı Siyami Alak'a, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 4 ciltlik 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli kitap serisini hediye etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Siyami Alak'a dernek başkanlığı görevinde ve muhtarlık görevinde başarı dileklerini iletti.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir'den Muhtar Alak'a Hayırlı Olsun Ziyareti - Son Dakika


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