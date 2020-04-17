Manisa Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına özel servis - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sağlık çalışanlarının ulaşım anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için özel önlem aldı.



Korona virüs salgını nedeniyle alının tedbirler kapsamında, Manisa ile birlikte 30 kentte, hafta sonu ikinci kez sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu süreçte Manisa'da toplu taşıma hizmetinin olmaması nedeniyle, sağlık çalışanlarının olumsuz etkilenmemesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi özel tedbir aldı. Alınan tedbir kapsamında 2 gün boyunca kamu kurumlarındaki sağlık çalışanlarına Manisa Büyükşehir Belediyesi ücretsiz servis hizmeti verecek.



Toplum sağlığı için,sağlık çalışanlarının her dönem özveriyle çalıştığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Tüm dünyanı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı, sağlık çalışanlarımız amansız bir mücadele veriyor. Bu anlamda hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında, sağlık çalışanlarımızın ulaşım anlamında zorluk yaşamaması için gerekli planlamayı yaptık. İl genelinde tüm kamu kurumlarındaki sağlık çalışanlarımıza özel servis tahsis ettik. Toplum sağlığı için her dönem mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yanındayız" diye konuştu. - MANİSA